Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fußgängerin angefahren

Uslar (ots)

USLAR (js) Eschershäuser Straße, 21.06.22, 18.53 Uhr Eine 63-jährige PKW-Fahrerin aus einem Uslarer Ortsteil befuhr mit ihrem Fahrzeug die Auschnippe in Uslar und bog nach links in die Eschershäuser Straße ein. Auf Höhe der Einfahrt zur Volksbank hielt ein PKW aus Richtung Eschershausen kommend am rechten Fahrbahnrand an. Die 15-jährige Beifahrerin aus einem Uslarer Ortsteil stieg aus und überquerte die Straße in Richtung Volksbank. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW der 63-Jährigen, wobei die Fußgängerin leicht verletzt wurde. Am PKW entstand kein Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell