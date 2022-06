Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pedelec sowie E-Bike in der Breslauer Straße in Northeim entwendet

Northeim (ots)

37154 Northeim, Breslauer Straße; Dienstag, 21.06.2022, 12:30 Uhr bis 22:20 Uhr

NORTHEIM (TH) In dem Zeitraum von 12:30 Uhr bis 22:20 Uhr ist es am Dienstag, 21.06.2022, in der Breslauer Straße in Northeim zu dem Diebstahl eines Pedelecs sowie eines E-Bike gekommen.

Beide waren mit einem Schloss gesichert, welches durch bislang unbekannte Täter mittels eines Schneidewerkzeugs durchtrennt wurden. Durch den Diebstahl entstand einem 58-jähr. Geschädigten aus Nörten-Hardenberg ein Sachschaden i. H. v. ca. 2800,-- Euro und einem 43-jähr. Northeimer i. H. v. ca. 2000,-- Euro. Zeugen, die am Dienstag im Bereich der Breslauer Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizei Northeim unter der Tel.: 05551-70050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell