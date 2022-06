Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mehrere Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus

Bad Gandersheim (ots)

(Korrektur der Anzahl der Verletzten zu vorheriger Pressemeldung) Kreiensen, Beulshäuser Straße; 20.06.2022, 04:35 Uhr | Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Beulshäuser Straße wurden durch eine Rauchgasintoxikation 14 Personen leicht und zwei Personen schwer verletzt. Unter den leicht verletzten Personen befindet sich auch ein Mitglied der Feuerwehr. Die Brandursache konnte bislang noch nicht genau geklärt werden. Möglicherweise ist ein technischer Defekt eines Küchengerätes der Auslöser des Brandes. Zur Brandbekämpfung und Versorgung der Verletzten waren mehrere Feuerwehren und Rettungskräfte aus der Umgebung vor Ort. An benachbarten Gebäuden entstand kein Sachschaden. Die Schadenshöhe wird auf 60.000 EUR geschätzt. (kl)

