POL-NOM: Zugangsschranke im Sülbendweg beschädigt

Northeim (ots) - Northeim- Kiessee, Samstag 18.06.2022, 20:00 - Sonntag, 19.06.2022, 04:00 Uhr NORTHEIM (jd)- Am Samstagabend fand an der Northeimer Seenplatte die mittlerweile 10. Mallorca-Beachparty statt. Die diesjährige Party war bereits im Vorfeld ausverkauft, es nahmen ca. 2000 Bürgerinnen und Bürger teil. Am Rande der Veranstaltung kam zu mehreren Körperverletzungsdelikten, u. a. zum Nachteil des ...

mehr