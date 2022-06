POL-NOM: Sachbeschädigung am Fahrrad durch unbekannten Täter

Einbeck (ots) - Am 18. Juni 2022 wurde in der Zeit von 13:40 Uhr bis 13:50 Uhr vor dem Haus Görlitzer Straße 10 in Einbeck ein weißes Mountainbike der Marke "SERIOUS" entwendet. Der Wert des Fahrrades wird vom 22-jährigen Geschädigten auf 150 Euro beziffert. Wer Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Einbeck unter der Rufnummer 05561/94978-0 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

mehr