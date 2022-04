Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Flüchtiger Radfahrer - Zeugen gesucht

Schmalkalden (ots)

Ein bislang unbekannter Radfahrer beschädigte Mittwoch gegen 18:30 Uhr einen am Ziegelrain in Schmalkalden abgestellten BMW. Der Radler befuhr zuvor den angrenzenden Radweg und verließ diesen über einen Hang. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Gefährt und kollidierte frontal mit dem geparkten Wagen. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte den Unfall und sprach den Unbekannten aus dem Fenster seines Wohnhauses an und forderte diesen auf, am Fahrzeug zu warten. Dieser Aufforderung kam er allerdings nicht nach. Laut Aussage des Zeugens solle es sich bei dem Verursacher um ein Kind handeln. Hinweise nimmt die Meininger Polizei unter der Rufnummer 03693 591-0 entgegen.

