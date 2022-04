LPI-SHL: Unfallzeugen gesucht

Suhl (ots) - Telefontrickbetrüger mit der Masche "Vortäuschen eines Unglücksfall" waren am Dienstag wieder einmal im Bereich Suhl aktiv. Die Suhler Polizei registrierte an diesem Tag zwei Fälle sogenannter Schockanrufe. Hierbei wird meist lebensälteren Personen eine Notsituation eines nahen Familienangehörigen per Telefon vorgegaukelt. In der weiteren Folge werden Geldforderungen gestellt, um strafrechtliche Konsequenzen abwenden bzw. den Betroffenen freikaufen zu ...

mehr