Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl einer Geldbörse ( kal )

Einbeck (ots)

Am Samstag, dem 18. Juni 2022 wurde in der Zeit von 11:00 Uhr bis 16:00 Uhr, im Sülbecker Sporthaus ein Portemonnaie entwendet. Der Rucksack, in welchem sich das Portemonnaie befand, war an einer Türklinke einer Umkleidekabine aufgehängt. Nach dem Diebstahl hing der Rucksack in der Kabine an einem Garderobenhaken. Der Schaden wird von der 54-jährigen Geschädigten mit 80 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat in Einbeck unter der Rufnummer 05561/94978-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell