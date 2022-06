Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl einer größeren Summe an Bargeld ( kal )

Einbeck (ots)

Ein 23-jähriger Einwohner aus Einbeck zeigt am 18.06.2022 auf der Dienststelle an, dass ihm aus seiner Wohnung 3.000 Euro und 200 amerikanische Dollar entwendet wurden. Da keine Aufbruchspuren an Türen bzw. Fenstern vorhanden waren, ist davon auszugehen, dass der/die Täter(in) im näheren Umfeld des Geschädigten zu suchen sind.

