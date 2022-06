Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung in der ehemaligen Roswitha-Klinik

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Hildesheimer Straße, Freitag, den 17.06.2022 16:00 Uhr - Samstag, den 18.06.2022 17:00 Uhr.

Bad Gandersheim (kli) - In dem oben genannten Tatzeitraum betraten bislang unbekannte Täter widerrechtlich das Gebäude der ehemaligen Roswitha-Klinik in Bad Gandersheim. Hierbei wurde eine Terrassentür auf dem Dach des Gebäudes beschädigt. Da die Roswitha-Klinik in der Vergangenheit des Öfteren Ziel unterschiedlicher Straftaten geworden ist, appelliert die Polizei, verdächtige Beobachtungen umgehend unter 110 oder der Amtsleitung der Polizei Bad Gandersheim 05382/91920-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell