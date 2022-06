Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Einfamilienhaus in Bockhorn

Bockhorn (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, 16.06.22, drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Nordstraße in Bockhorn ein. Es wurden u.a. drei in einem Abstellraum verwahrte Pedelecs entwendet. In Tatortnähe wurden später zwei Fahrräder aufgefunden. Eines der Fahrräder stammte aus dem Einbruch. Das zweite Fahrrad konnte einem Diebstahl vom Vorabend in der Straße Tichelhoff in Steinhausen zugeordnet werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Sachverhalten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Varel unter 04451-9230 zu melden.

