POL-WHV: Pressebericht zum versuchten Tötungsdelikt in Wilhelmshaven

Jever (ots) - Am Dienstag,14.06.22, zwischen 11:35 -13:08 Uhr, parkte eine Fahrzeugführerin ihren Pkw, einen grauen Skoda Fabia, auf dem Stadthaus-Parkplatz in Jever, gelegen an der Straße Kostverloren. Bei ihrer Rückkehr stellte sie einen Schaden an dem rechten Außenspiegel ihres Pkw fest, welcher vermutlich beim Ein-oder Ausparken eines anderen Fahrzeugs verursacht worden war. Der Unfallbeteiligte entfernte sich ...

