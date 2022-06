Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht auf dem Stadthaus-Parkplatz

Jever (ots)

Am Dienstag,14.06.22, zwischen 11:35 -13:08 Uhr, parkte eine Fahrzeugführerin ihren Pkw, einen grauen Skoda Fabia, auf dem Stadthaus-Parkplatz in Jever, gelegen an der Straße Kostverloren. Bei ihrer Rückkehr stellte sie einen Schaden an dem rechten Außenspiegel ihres Pkw fest, welcher vermutlich beim Ein-oder Ausparken eines anderen Fahrzeugs verursacht worden war. Der Unfallbeteiligte entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zum verursachenden Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever, unter 04461-92110 in Verbindung zu setzen.

