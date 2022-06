Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Varel

Varel (ots)

Zwischen Montagabend,13.06.22, 21:00 Uhr - Mittwochabend, 15.06.22, 20:00 Uhr, wurde ein am Fahrbahnrand der Friedrich-Ebert-Straße in Varel geparkter Pkw VW Golf durch ein vermutlich vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451-9230 zu melden.

