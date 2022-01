Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Zeugen nach Steinwurf auf Linienbus gesucht - Offenbach

(fg) Beamte des Polizeireviers Offenbach suchen Zeugen, nachdem Unbekannte am Samstagnachmittag eine Glasscheibe eines vorbeifahrenden Linienbusses beworfen und beschädigt hatten. Gegen 17.45 Uhr war der Linienbus auf der Waldstraße unterwegs, als der Fahrer im Bereich der Hausnummern 68 bis 74 einen Schlag wahrnahm. Er hielt daraufhin an und stellte fest, dass die Glasscheibe der mittleren Eingangstür des Busses mit einem Stein eingeworfen wurde. Die Businsassen wurden bereits befragt, weshalb nun weitere Zeugen des Vorfalls gesucht werden. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Erkenntnissen sollen drei bis vier Jugendliche vom Gehweg beziehungsweise von einem dortigen Grundstück aus Steine in Richtung des Busses geworfen haben. Zeugen melden sich bitte auf der Wache des Polizeireviers unter der Rufnummer 069 8098-5100.

2. Unfallflucht - Zeuge, der den Zettel hinterließ bitte melden! - Offenbach

(as) Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht, die sich am Donnerstag zwischen 8 und 18 Uhr ereignete, nach Zeugen. Insbesondere ein bislang unbekannter Augenzeuge ist nun für die Beamten wichtig. Dieser hatte offenbar beobachtet, wie ein grauer VW Caddy einen geparkten roten Nissan Juke in der Luisenstraße in Höhe der Hausnummer 69 beim Ausparken hinten rechts touchiert hatte. Anschließend sei der Wagen einfach davongefahren. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Der Augenzeuge und weitere Zeugen melden sich bitte beim Polizeirevier Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-5100.

3. Drei Monate Fahrverbot für 24-Jährigen: AG TRuP stellt mehrere Geschwindigkeitsverstöße fest - Dietzenbach

(fg) Eine zivile Streifenbesatzung der "AG TRuP" (Arbeitsgruppe Tuner, Raser und Poser) befand sich am Sonntagabend auf der Kreisquerverbindung zwischen Rodgau und Dietzenbach. Hierbei konnte ein VW Golf R festgestellt werden, der sowohl durch seine Lautstärke, als auch durch seinen Fahrstil merklich auffiel. Die Beamten beobachteten unnötige Überholmanöver einhergehend mit Geschwindigkeitsverstößen im Bereich der Kreisquerverbindung. Im weiteren Verlauf beschleunigte der Fahrzeugführer sein Auto auf dem Streckenabschnitt zwischen der Shell-Tankstelle in Dietzenbach und der Kreuzung Hexenberg auf über 150 bei erlaubten 70 Stundenkilometern. Dieser Verstoß konnte mit einer im zivilen Streifenwagen verbauten Messtechnik beweissicher videografiert werden, sodass dem 24-jährigen Fahrer aus Rodgau allein wegen diesem Verstoß der höchste Satz des Bußgeldkataloges droht: 700 Euro Bußgeld, zwei Punkte im Verkehrszentralregister sowie drei Monate Fahrverbot. Bei der anschließenden Kontrolle entdeckte die Streife zudem neben einer unzulässigen Fahrwerksänderung eine Manipulation der Abgasanlage. Bei der anschließenden Geräuschmessung konnten 99,9 bei erlaubten 89 Dezibel gemessen werden. Aufgrund der Veränderungen erlosch die Betriebserlaubnis des VW Golf R, sodass das Auto für eine Begutachtung durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen sichergestellt wurde. Neben diesen Feststellungen ahndeten die Beamten in der Zeit zwischen 17 und 22 Uhr mehrere teils eklatante Geschwindigkeitsverstöße im Dienstgebiet des Polizeipräsidiums Südosthessen. Neben dem dreimonatigen Fahrverbot für den 24 Jahre alten Mann aus Rodgau, müssen drei weitere Verkehrsteilnehmer ihren Führerschein für mindestens einen Monat abgeben.

4. 30-jähriger Biker verletzt: Polizei bittet um Hinweise zu einem weißen Fahrzeug - Dreieich/Sprendlingen

(dj) Bei einem Unfall am Samstagmorgen in der Frankfurter Straße in Dreieich kam ein Motorradfahrer zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise zu einem weißen Fahrzeug, welches laut dem 30-jährigen Zweiradfahrer den Unfall verursacht haben soll. Nach Angaben des Langeners befuhr er gegen 9 Uhr die Frankfurter Straße aus Neu-Isenburg kommend. An der Einmündung Frankfurter Straße/Gustav-Otto-Straße wechselte er auf die Rechtsabbiegerspur, um nach Sprendlingen abzubiegen. Dabei habe ihn ein in gleicher Richtung fahrendes weißes Auto seitlich bedrängt, sodass er ausweichen musste. Durch das Manöver kam der Harley-Fahrer ins Rutschen, stürzte zu Boden und verletzte sich hierbei leicht. Das Auto fuhr anschließend davon, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Unfall durch einen Radfahrer mit orangener Warnweste und einen Autofahrer mit gelben Rundumleuchten beobachtet worden sein. Beide kommen daher als mögliche Zeugen in Betracht. Die Unfallfluchtgruppe hat die Ermittlungen bereits aufgenommen. Die Beamten bitten nun den Radfahrer und den Fahrer des Fahrzeuges mit den Rundumleuchten sowie weitere Zeugen sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

5. 12.000 Euro Schaden bei Unfallflucht: Polizei sucht Zeugen - Egelsbach

(dj) Zu einer Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden kam es am späten Samstagabend in Egelsbach. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei streifte gegen 22 Uhr ein blauer VW (vermutlich Polo oder Golf) in der Frankfurter Straße in Höhe der Hausnummer 13 einen am Fahrbandrand geparkten weißen Hyundai. Durch die Wucht wurde der i30 gegen einen davorstehenden blauen Skoda Octavia geschoben. Zeugenangaben zufolge soll der Unfallverursacher seine Fahrt anschließend ohne Licht in der Dunkelheit fortgesetzt haben. An den geparkten Autos entstand nach vorläufigen Schätzungen ein Sachschaden von über 12.000 Euro. Die Beamten der Verkehrsunfallfluchtgruppe suchen nun Zeugen, die weitere Hinweise zu dem Fahrzeug und dem Fahrer geben können und bitten um Mitteilung unter der der Rufnummer 06183 91155-0.

Bereich Main-Kinzig

1. Böller in Ausgabeschacht gelegt: Zigarettenautomat beschädigt - Hanau

(fg) Kurz nach Mitternacht dürften Anwohnerinnen und Anwohner der Schachenwaldstraße (20er-Hausnummern) in Steinheim einen lauten Knall wahrgenommen haben. Am frühen Montagmorgen versuchten Unbekannte nämlich einen Zigarettenautomaten zu öffnen, was ihnen jedoch misslang. Ersten Erkenntnissen zufolge lassen die zurückgeblieben Tatmittelrückstände auf die Nutzung eines Böllers im Ausgabeschacht schließen. Der Automat wurde stark deformiert, es entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro. Etwa eine Stunde zuvor hebelten Unbekannte an einem Zigarettenautomaten in der Straße "Am Steinheimer Tor" in der Hanauer Innenstadt, verursachten dort einen Schaden von etwa 150 Euro und gingen ebenfalls leer aus. Ob beide Taten im Zusammenhang stehen, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. In beiden Fällen sucht die Kriminalpolizei nun Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

2. PKW vor Imbiss touchiert und geflüchtet / Zeugensuche - Gelnhausen

(as) Am Donnerstag gegen 11.45 Uhr hatte ein 55-Jähriger seinen blauen Hyundai Tucson in der Straße "Am Ziegelturm 1" auf dem Parkplatz vor dem dortigen Imbiss abgestellt. Als er gegen 13 Uhr wieder an sein Fahrzeug herantrat, stellte er Kratzer an der hinteren Stoßstange und des Kofferraumdeckels fest. Vermutlich hatte ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren den Wagen des Mannes touchiert und war geflüchtet, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 1.500 Euro zu kümmern. Er hinterließ zwar einen Zettel an der Windschutzscheibe, jedoch mit einer Rufnummer, die so nicht existiert. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0.

