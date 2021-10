Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrrad vor Supermarkt gestohlen

Nordhausen (ots)

Innerhalb von 15 Minuten schlugen Fahrraddiebe am Montagnachmittag in Nordhausen zu. Ein 57-jähriger Fahrradfahrer stellte sein Rad gegen 16.25 Uhr vor dem tegut Markt in Salza, in der Straße der Opfer des Faschismus,ab. Er sicherte das Rad mit einem Fahrradschloss. Als er gegen 16.40 Uhr aus dem Geschäft kam, war das Mountainbike verschwunden. Bei dem gestohlenen Rad handelt es sich um ein rotes Bike der Marke Bulls, Typ Copperhead, im Wert von ca. 1200 Euro. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, zu melden.

