Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zeugen zum Verkehrsunfall gesucht

Varel/Büppel (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 17:30 Uhr kam es auf der Bürgermeister-Osterloh-Straße im Vareler Ortsteil zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Eine 49-jährige Bockhornerin befuhr mit einem Geländewagen die Bürgermeister-Osterloh-Straße in Richtung Vareler Innenstadt. Ein 85-jähriger Vareler fuhr mit einem VW aus der Straße An der Leke ein. Hierbei sei es zu einem leichten Zusammenstoß gekommen. An der Frontschürze des Geländewagens konnte ein Schaden in Höhe von wenigen hundert Euro festgestellt werden. Der Unfall soll von einer Frau in einem schwarzen Pkw und einem Radfahrer beobachtet worden sein. Zur Klärung des Unfallherganges werden beide Zeugen gebeten, sich mit der Polizei Varel unter 04451/9230 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell