POL-NMS: 220513-2-pdnms Update Unfallflucht, Fockbek

Fockbek/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots) - Fockbek/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Bereits am 05.05.2022 um 14.02 Uhr stellten Mitarbeiter des Bauhofs in Fockbek fest, dass es in dem Gang zwischen der Straße Göhren und dem Friedhofsweg in Fockbek zu einer Beschädigung gekommen ist. Eine bisher unbekannte Person fuhr einen dort aufgestellten rot/weiß schraffierten ...

mehr