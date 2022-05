Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220512-1-pdnms Zeugenaufruf nach Beschädigung eines Fahrrades, Eckernförde

Eckernförde (ots)

Eckernförde/Am 11.05.22, um 14.00 Uhr wurde von einer Zeugin beobachtet, wie ein weißer Transporter, mutmaßlich ein Mercedes-Sprinter, mit dem großen Seitenaufdruck "May & Olde" von dem Parkplatz des Rewe-Marktes im Kakabellenweg in Eckernförde nach rechts in dieselbe Straße einbog. Aufgrund des herrschenden Verkehrs und der Größe des Kleinlasters fuhr dieser über den Gehweg und beschädigte dabei ein Fahrrad am Hinterrad, das an einem Laternenpfahl angeschlossen war. Dem Kleinlaster folgte ein SUV, der den Vorfall mitbekommen haben muss. Zeugen, die Hinweise zu dem Geschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Eckernförde unter der Tel.: 04351/908110 zu melden.

