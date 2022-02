Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Landratsamt Karlsruhe nach Bedrohung geräumt

Einen größeren Polizeieinsatz löste eine an das Landratsamt Karlsruhe gerichtete telefonische Bedrohung am Dienstagvormittag in Karlsruhe und Bruchsal aus.

Gegen 11.20 Uhr hatte dort eine männliche Person angerufen und Drohungen ausgesprochen. Daraufhin wurde vorsorglich die Räumung des Gebäudes der Hauptstelle in Karlsruhe und den Nebenstellen in der Karlsruher Oststadt sowie in Bruchsal veranlasst. Hiervon waren insgesamt etwa 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen. Im Anschluss sperrten Polizeikräfte die betroffenen Areale weiträumig ab und durchsuchten mit Unterstützung von Diensthunden die Gebäude nach verdächtigen Personen oder Gegenständen. Parallel hierzu gelang es den Beamten, den mutmaßlichen Anrufer aus Stutensee zu ermitteln. Einsatzkräfte nahmen schließlich gegen 14.30 Uhr einen Tatverdächtigen an seiner Wohnanschrift widerstandslos fest. Weitere Ermittlungen der Kriminalpolizei Karlsruhe bezüglich des Tatverdachts dauern derzeit noch an. Die gesamten Einsatzmaßnahmen, an denen etwa 60 Beamtinnen und Beamte beteiligt waren, konnten daraufhin beendet werden. Auch die Sperrungen der umliegenden Straßen konnten in der Folge aufgehoben werden. Durch sie war es teilweise zu erhöhtem Verkehrsaufkommen auf der Karlsruher Kriegsstraße gekommen.

