Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsbad - Kellerbrand in Doppelhaushälfte

Karlsruhe (ots)

Ein Kellerbrand in einer Doppelhaushälfte am Montagabend in Karlsbad-Auerbach löste einen Einsatz von Feuerwehr und Rettungskräften aus.

Gegen 19.50 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand in die Straße Im Thäle gerufen. Im Keller der Doppelhaushälfte war ein offener Brand ausgebrochen. Der 54-jährige Bewohner des Hauses verließ gemeinsam mit seiner Ehefrau und seiner Mutter noch vor Eintreffen der Feuerwehr das Wohnanwesen. Die drei Bewohner wurden durch den Rettungsdienst erstversorgt, erlitten nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch keine Verletzungen.

Die Doppelhaushälfte wurde durch den entstandenen Rauch derart in Mitleidenschaft gezogen, dass sie zurzeit unbewohnbar ist. Die Bewohner kommen gegenwärtig bei Angehörigen unter.

Die Ermittlungen zur Schadenshöhe und der Brandursache dauern noch an.

Dominic Stolz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell