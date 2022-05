Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220513-1-pdnms Zeugenaufruf nach Unfallflucht, Fockbek

Fockbek/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Fockbek/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Bereits am 05.05.2022 um 14.02 Uhr stellten Mitarbeiter des Bauhofs in Fockbek fest, dass es in dem Gang zwischen der Straße Göhren und dem Friedhofsweg in Fockbek zu einer Beschädigung gekommen ist. Eine bisher unbekannte Person fuhr einen dort aufgestellten rot/weiß schraffierten Poller um und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund der am Unfallort aufgefunden Kunststoffteile, muss der Poller mit einem Kraftfahrzeug umgefahren worden sein. Die Höhe des verursachten Schadens beträgt 300,--EUR. Des Weiteren muss das Auto ebenfalls beschädigt worden sein. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang/-verursacherIn geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Rendsburg, unter der Telefonnr.: 04331/208450, zu melden.

