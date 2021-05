Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Imsweiler, Verkehrsunfall, PKW frontal gegen LKW, PKW-Fahrer schwerverletzt

Bild-Infos

Download

Imsweiler (ots)

Am Mittwoch, 26.05.21, gegen 07:40 Uhr, befährt ein 46-jähriger LKW -Fahrer die B 48 in Richtung Rockenhausen in der Ortsdurchfahrt Imsweiler. Im entgegen kommt ein 21-jähriger PKW-Fahrer. Er kommt mit dem PKW auf den linken Fahrstreifen und stößt frontal auf den entgegenkommenden LKW. Der LKW-Fahrer bleibt unverletzt, der PKW Fahrer erleidet schwere Verletzungen und wird nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden beträgt nach ersten Schätzungen ca. 15.000 Euro. Auslaufendes Öl musste durch die Feuerwehr gebunden werden. Vor Ort waren Polizei, zwei Rettungsfahrzeuge, Feuerwehr und Abschleppdienst. Beide Kraftfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die B 48 in der Ortsdurchfahrt Imsweiler wurde kurzfristig gesperrt. pirok

Erstellt: Norbert Völker

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen Telefon: 06361 / 917-210 E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de https://www.polizei.rlp.de/?id=1354

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell