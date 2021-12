Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 13-jähriger Radfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Steinheim (ots)

In Steinheim ist am Mittwoch, 22. Dezember, ein 13-jähriger Radfahrer mit einem Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden.

Der Unfall am Kreisverkehr der Wöbbeler Straße wurde der Polizei gegen 08.00 Uhr gemeldet. Ein 13-jähriger Junge aus Steinheim war mit seinem Rad von der Friedenstraße aus in den Kreisverkehr gefahren und stieß dort gegen einen VW Tiguan, der rechtsseitig aus der Wöbbeler Straße in den Kreisverkehr eingefahren und Richtung Innenstadt unterwegs war. Bei dem Sturz wurde der Junge schwer verletzt und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die 41-jährige VW-Fahrerin blieb unverletzt.

Der VW wies nach dem Zusammenstoß einen Schaden im linksseitigen Frontbereich auf, der von der Polizei auf rund 200 Euro geschätzt wird. Der Schaden an dem Rad wird von der Polizei ebenfalls auf rund 200 Euro geschätzt. /ell

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell