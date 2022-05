Polizeipräsidium Ravensburg

Ravensburg

Pkw kippt zur Seite - Fahrerin eingeklemmt

Am Samstagmittag, gegen 12:25 Uhr kam eine 32-jährige Autofahrerin in der Federburgstraße von ihrer Fahrspur ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Kollisionsbedingt kippte der Citroen Berlingo der Frau auf die linke Seite, so dass sie eingeklemmt wurde und durch die Feuerwehr befreit werden musste. Sie zog sich leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus ambulant behandelt wurden. Am Citroen dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. An dem geparkten Skoda Superb entstand Sachschaden von geschätzten 700 Euro.

Wangen im Allgäu

Geparkten Pkw angefahren und geflüchtet

Wie erst nachträglich angezeigt, beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer am vergangenen Mittwoch in der Zeit zwischen 11:00 - 16:15 Uhr einen, auf dem Parkplatz eines Baumarktes im Haidösch abgestellten weißen Ford Kuga. An dem im Bereich des Einganges geparkten Ford entstand Sachschaden von ca. 1000 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Wangen unter Telefon 07522/984-0 in Verbindung zu setzen.

Leutkirch

Diebstahl aus Pkw

In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendeten unbekannte Täter Bargeld, sowie persönliche Gegenstände von geringem Wert aus zwei in der Hochvogelstraße parkend abgestellten Autos. Wie die Täter in den Innenraum der beiden Volkswägen gelangten, bedarf der weiteren Ermittlung. Zeugenhinweise zu den Tätern nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter Telefon 07561/8488-0 entgegen.

Fronreute

Pkw schleudert in Gegenverkehr

Am Samstagmittag, gegen 12:25 Uhr kam ein 19-Jähriger mit seinem Pkw auf der B32 bei Blitzenreute ins Schleudern. Hierbei verlor er die Kontrolle über seinen Honda und kollidierte mit dem Audi eines entgegenkommenden 22-Jährigen Mannes aus Österreich. Beide Fahrzeuge waren aufgrund der entstandenen Schäden nicht mehr fahrbereit und mussten durch verständigte Unternehmen von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Schäden werden beim Honda auf 5000 Euro und beim Audi auf 4000 Euro geschätzt. Mit jetzigem Stand blieben die Insassen der Pkws unverletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Weingarten

Falschmeldung löst größeren Polizeieinsatz aus

Die Mitteilung eines 30-Jährigen Bewohners, dass es in einer Obdachlosenunterkunft mehrere Verletzte mit Schussverletzungen gebe, löste am Sonntagmorgen, um 05:45 Uhr den Einsatz mehrerer Polizeistreifen aus. Nach dem Eintreffen der ersten Streifen, stellte sich schnell heraus, dass es keine Verletzten gibt und höchstwahrscheinlich auch keine Schusswaffen im Spiel waren. Weder beim Betreten des Gebäudes, noch bei der Befragung der Bewohner konnten Anhaltspunkte dafür erlangt werden, dass es überhaupt eine Auseinandersetzung gab, geschweige denn jemand mit einer Waffe verletzt wurde. Bislang ist unklar, was der Mitteiler tatsächlich wahrgenommen hat. Die Polizei leitete Ermittlungen zu den Hintergründen der Mitteilung ein. Mit jetzigem Stand der Ermittlungen dürfte der Wahrheitsgehalt der ursprünglichen Meldung über Verletzte mit Schussverletzungen gegen Null gehen.

