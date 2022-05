Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Fahrradfahrer kollidierte mit Pkw

Osnabrück (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 03:10 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Osnabrücker mit seinem Fahrrad die Pagenstecherstraße in stadtauswärtige Richtung. Kurz hinter der Einmündung Springmannskamp streifte der Mann einen am Fahrbahnrand geparkten VW Golf, verursachte leichten Sachschaden und stürzte. Bei dem Sturz zog sich der Mann leichte Verletzungen zu. Der Polizei gegenüber gab der Mann an, der Luftzug eines vorbeifahrenden Pkw habe ihn gegen den geparkten Golf gedrückt. Augenzeugen bestätigten diese Aussage nicht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille, im Krankenhaus wurde eine Blutprobe entnommen.

