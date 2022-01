Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Diebstahl auf Video aufgezeichnet: Bundespolizei fahndet und stellt Täter

Köln (ots)

Freitagmittag (14. Januar) überführte eine unmittelbar nach Tathandlung durchgeführte Videoauswertung einen Straftäter am Kölner Hauptbahnhof. Zu sehen: Ein 57-jähriger Reisender aus Köln schlafend in der E-Passage und der Diebstahl seines in den Händen gehaltenen Smartphones. Bundespolizisten fahndeten sofort nach dem Verdächtigen und stellten ihn kurze Zeit später noch im Hauptbahnhof. Im Rahmen des beschleunigten Verfahrens sitzt der Mann nun in Haft.

Mittags gegen 12:20 Uhr wendete sich ein 57-jähriger Mann an die Bundespolizei im Kölner Hauptbahnhof und zeigte den Diebstahl seines Telefons an. Eingeschlafen mit dem Handy in der Hand, stellte er anschließend das Fehlen dessen fest. Die Beamten führten sofort eine Auswertung der Videoaufzeichnungen durch und erkannten deutlich den Diebstahl und den Tatverdächtigen. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung trafen die gleichen Polizisten nur kurze Zeit später auf den Mann und kontrollierten ihn. Auf Nachfrage gab der 59-jährige Verdächtige das Smartphone an die Beamten heraus. Diese eröffneten dem bereits polizeibekannten Polen den Straftatvorwurf des Diebstahls und nahmen ihn im Rahmen des beschleunigten Verfahrens zur Haftrichtervorführung vorläufig fest. Auf Grund der Alkoholisierung des Täters - mit bereits mittags im Atemalkohol gemessenen 2,14 Promille - wurde die Vernehmung auf den Folgetag verlegt. Obgleich der Mann noch versuchte, die Beamten zu überzeugen, dass er das Telefon lediglich gefunden hatte, überzeugte die sichergestellte Videoaufzeichnung auch den Haftrichter.

