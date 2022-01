Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach Ausraster im Zug: Bundespolizei nimmt Alkoholisierten zur Ausnüchterung in Gewahrsam

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Freitagabend (14. Januar) randalierte ein alkoholisierter Bahnnutzer in der S19 aus Düren kommend und pöbelte mehrere Reisende lautstark an. Angesprochen auf sein Fehlverhalten, schlug der Mann einen 31-jährigen Kölner bei Halt in Köln-Hansaring erst ins Gesicht und anschließend das Handy aus der Hand. Die nächste angedeutete Attacke wehrte der Reisende mit einem Faustschlag ab, so dass der Alkoholisierte zu Boden ging und der Zug weiterfuhr. Im Hauptbahnhof verbrachten Bundespolizisten den aggressiven Mann zur Dienststelle und nahmen ihn zur Ausnüchterung in Gewahrsam.

Am Freitag gegen 21:00 Uhr halfen Bundespolizisten am Kölner Hauptbahnhof einem in der S19 liegenden Reisenden aus dem Zug. Vorausgegangen war eine körperliche Auseinandersetzung zwischen dem 40-Jährigem und einem anderen Reisenden aus Köln. Der stark alkoholisierte Mann belästigte nach Aussage mehrerer Zeugen zunächst die Mitreisenden im Zug und pöbelte lautstark herum. Ein 31-Jähriger wurde auf den Mann aufmerksam, informierte die Polizei und sprach den Randalierer zeitgleich beim Halt des Zuges in Köln-Hansaring auf sein Fehlverhalten an. Unbeeindruckt teilte der Tatverdächtige zunächst eine Ohrfeige aus und schlug dem Kölner beim zweiten Anlauf das Smartphone aus der Hand, so dass es auf den Bahnsteig fiel. Die dritte Attacke wehrte der Kölner mit einem Faustschlag ins Gesicht des 40-Jährigen ab. Als er daraufhin sein Telefon holte, fuhr der Zug ohne ihn weiter. Die alarmierte Bundespolizei wartete bereits am Bahnsteig im Kölner Hauptbahnhof und holte den alkoholisierten Tatverdächtigen aus dem Zugabteil. Der Mann trat auch den Beamten gegenüber aggressiv und unkooperativ auf, so dass die Sachverhaltsklärung auf der Dienststelle fortgesetzt wurde. Nachdem die Polizisten die Identität zweifelsfrei festgestellt und Zeugenaussagen aufgenommen hatten, fertigten sie eine Strafanzeige wegen Körperverletzung. Auch die Aussage des Geschädigten konnten die Bundespolizisten telefonisch aufnehmen, da der Mann durch Einsatzkräfte der Landespolizei in Köln-Hansaring angetroffen werden konnte. Aufgrund des aggressiven Verhaltens und des stark alkoholisierten Zustands (ca. 2 Promille Atemalkohol) nahmen die Beamten den 40-Jährigen zur Ausnüchterung in Gewahrsam.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell