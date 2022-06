POL-NOM: Mülltonnen in Edesheim in Brand geraten

Northeim (ots) - Northeim- B241 / Ecke am Lohgraben, 18.06.2022, 12:40 Uhr NORTHEIM(jd)- Am Samstagmittag ist es zu einem Auffahrunfall eines Motorrads auf einen PKW gekommen. Ein 62-jähriger Motorradfahrer aus Bayern befuhr die B241 aus Northeim kommend in Richtung Hammenstedt. Auf Höhe der Straße Am Lohgraben musste ein vor ihm fahrender 71-jähriger PKW-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen. Der Kradfahrer bemerkte dies ...

