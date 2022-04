Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte Täter werfen Scheibe von Stader Penny-Markt ein und erbeuten Zigaretten aus dem Geschäft

Stade (ots)

Drei bisher unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht gegen kurz nach 02:00 h das Gelände des Penny-Marktes in der Harburger Straße in Buxtehude betreten und dann mit einem Stein und einem Gullydeckel eine Fensterscheibe eingeworfen.

So in die Verkaufsräume gelangt, konnten die Einbrecher dann dort mehrere Schachteln Zigaretten erbeuten und mit dem Diebesgut anschließend in unbekannte Richtung flüchten.

Der angerichtete Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

