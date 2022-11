Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Wattenheim) - Streit auf Halloweenparty eskaliert

Wattenheim (ots)

In der Nacht vom 31.10.2022 auf den 01.11.2022 kam es auf einer Halloweenparty in der Hochgerichtstraße in Wattenheim zunächst mehrfach zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem 19-Jährigen und einem 24-Jährigen. Gegen 01:45 Uhr eskalierte der Streit schließlich dergestalt, dass der 19-Jährige den 24-Jährigen beleidigte und auf diesen wild gebärdend losrannte. Die 19-jährige Freundin des 24-Jährigen wollte dazwischen gehen und wurde hierbei durch den 19-jährigen Aggressor zu Boden gerissen. Hierbei fielen die beiden gegen einen geparkten Pkw, welcher dabei leicht beschädigt wurde. Verletzt wurde niemand. Alle Beteiligte waren sichtlich alkoholisiert. Der 19-jährige Aggressor konnte schließlich durch Securitymitarbeiter bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Da weitere Partygäste versuchten die polizeiliche Maßnahme zu stören und sich weitere Auseinandersetzungen anbahnten, wurden gegen mehrere Partygäste Platzverweise ausgesprochen, welchen diese letztendlich nachkamen. Gegen den 19-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen versuchter Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.

