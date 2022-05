Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Östringen - Einbruch in ein Hotel - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Unbekannte Täter brachen am Donnerstag zwischen 01.00 Uhr und 05.00 Uhr in Östringen-Tiefenbach in ein Hotel ein und entwendeten einen Tresor.

Über mehrere Stunden hielten sich die Diebe offenbar in dem Hotel in der Straße "Am Kreuzbergsee" auf. Nach dem derzeitigen Stand nutzten die Einbrecher wohl einen Speisewagen, um den Tresor zu einem bereitgestellten Fahrzeug zu transportieren. Mit dem Tresor, in dem sich mehrere tausend Euro befanden und dem Inhalt einer Wechselkasse verließen die Langfinger den Tatort. Auf welchem Weg die mutmaßlichen Täter in das Hotel kamen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Am Tatort wurden von der Polizei Spuren gesichert.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07253/80260 mit dem Polizeirevier Bad Schönborn in Verbindung zu setzen.

Dennis Krull, Pressestelle

