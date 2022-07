POL-HS: PKW geöffnet

Erkelenz (ots) - Unbekannte Täter hebelten das Fenster eines Rohbaus an der Ferdinand-Clasen-Straße auf und verschafften sich so Zugang in das Gebäude. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen dem 07. Juli und dem 14. Juli. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

