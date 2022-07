POL-HS: Einbruch in Rohbau

Heinsberg-Eschweiler (ots) - Am Sonntag, 26. Juni, kam es gegen 00.30 Uhr am Rande des Wiesenfestes an der Straße In der Ham zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten. Bereits auf dem Veranstaltungsgelände waren Besucher mit einer größeren Gruppe Jugendlicher verbal aneinander geraten. Dieser Streit wurde zunächst geschlichtet. Als die Besucher gegen 00.30 Uhr ...

mehr