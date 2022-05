Polizei Mettmann

POL-ME: Auto angezündet: Polizei ermittelt und bittet um Hinweise - Monheim am Rhein - 2205010

Mettmann (ots)

Am frühen Samstagmorgen (30. April 2022) haben noch unbekannte Täter an der Reiherstraße in Monheim am Rhein ein Auto angezündet. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und bittet hierbei um sachdienliche Hinweise von möglicherweise noch nicht bekannten Zeugen.

Folgendes war nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen geschehen:

Gegen 4:40 Uhr war eine Anwohnerin der Reiherstraße aus ihrem Schlaf aufgewacht, weil sie von draußen ein lautes Knacken gehört hatte. Als sie aus dem Fenster blickte, sah sie zwei Personen, die einen brennenden Gegenstand durch eine eingeschlagene Autoscheibe eines vor der Hausnummer 8 geparkten Renault Captur geworfen hatten. Anschließend rannten die zwei nicht näher beschriebenen Personen davon.

Die Zeugin handelte richtig und alarmierte umgehend die Feuerwehr, welche schnell an der Einsatzörtlichkeit eintraf. Allerdings konnte nicht mehr verhindert werden, dass der Innenraum des Renaults durch den Brand nahezu vollständig zerstört wurde. Allerdings schaffte es die Feuerwehr durch ihr schnelles Handeln, dass die neben dem Renault geparkten Fahrzeuge ohne Schaden blieben. So konnte ein Übergreifen der Flammen verhindert werden.

Unterdessen fahndete die ebenfalls alarmierte Polizei nach den mutmaßlichen Tätern. Zudem wurde zur weiteren Beweisführung das Auto sichergestellt. Der Renault soll nun kriminalpolizeilich auf Spuren und Beweismaterial untersucht werden. Insgesamt beläuft sich der bei dem Brand entstandene Schaden auf eine fünfstellige Summe.

Die Polizei fragt:

Wer hat in der Nacht zu Samstag (30. April 2022) verdächtige Beobachtungen im Bereich der Reiherstraße gemacht oder weiß unter Umständen sogar, wer für die Brandlegung verantwortlich ist? Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Monheim am Rhein jederzeit unter der Rufnummer 02173 9594-6350 entgegen.

