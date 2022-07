Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Jugendliche attackierten Besucher des Wiesenfestes

Zeugen gesucht

Heinsberg-Eschweiler (ots)

Am Sonntag, 26. Juni, kam es gegen 00.30 Uhr am Rande des Wiesenfestes an der Straße In der Ham zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten. Bereits auf dem Veranstaltungsgelände waren Besucher mit einer größeren Gruppe Jugendlicher verbal aneinander geraten. Dieser Streit wurde zunächst geschlichtet. Als die Besucher gegen 00.30 Uhr das Fest verließen, um zu ihrem Fahrzeug zu gelangen, das auf einer angrenzenden Grünfläche abgestellt war, stießen sie erneut auf die Jugendlichen. In der Folge kam es zu Schlägen und Tritten aus der Gruppe der Jugendlichen. Außerdem soll es zu einem Flaschenwurf und dem Einsatz einer Eisenstange gekommen sein. Teilweise verlagerten sich die körperlichen Auseinandersetzungen bis auf die Linderner Straße. Zeugen, die auf dem Fest, beziehungsweise später bei den körperlichen Auseinandersetzungen, Beobachtungen gemacht haben, oder Hinweise auf die Identität der jugendlichen Schläger geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0. Es ist auch möglich, einen Hinweis über den direkten Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis zu geben.

