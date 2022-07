Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Fahrzeug und Fahrrad entwendet

Wassenberg-Orsbeck (ots)

Zwischen Dienstagnachmittag (12. Juli), 17.20 Uhr, und Mittwochmorgen (13. Juli), 05.25 Uhr, gelangten unbekannte Personen in ein an der Johannes-Gehlen-Straße abgestelltes Fahrzeug und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Sie erbeuteten Sonnenbrillen, Münzgeld, eine Stirnlampe, eine Speicherkarte sowie ein Baustellenradio. In der gleichen Nacht entwendeten Diebe, ebenfalls in der Johannes-Gehlen-Straße, aus einem Schuppen ein Fahrrad. Die Kriminalpolizei prüft nun, ob die Taten in Zusammenhang stehen und hat bereits die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell