Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Schulcontainer

Düren (ots)

Am Dienstagabend wurden Zeugen auf drei unbekannte Jugendliche aufmerksam, die sich an den Schulcontainern einer Schule an der Karl-Arnold-Straße aufhielten. Die hinzugerufene Polizei stellte daraufhin fest, dass in die Container eingebrochen worden war. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen.

Eine 51 Jahre alte Frau aus Düren war gegen 20:00 Uhr in der Nähe der Schulcontainer zu Fuß unterwegs, als sie zunächst drei Jugendliche und anschließend ein klirrendes Geräusch wahrnahm. Nachdem sie eine beschädigte Fensterscheibe an einem der Container festgestellt hatte, konnte sie kurz darauf erneut die drei Unbekannten beobachten, diesmal liefen sie aus Richtung der Container in Richtung Dechant-Bohnekamp-Straße. Die drei Jugendlichen hatten vermutlich zuvor gewaltsam ein Fenster an einem der Container geöffnet und waren so in das Gebäude gelangt. Im Inneren der Container beschädigten sie mehrere Türen um in die verschiedenen Räume zu gelangen bevor sie anschließend eines der Fenster von Innen öffneten und das Gebäude wieder verließen. Die drei Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Tatverdächtiger 1 und 2:

-etwa 12 bis 15 Jahre alt -dunkel gekleidet

Tatverdächtiger 3:

-etwa 15 Jahre alt -dunkle Haare -schwarzes Sweatshirt -schwarze Sporthose -weiße Sportschuhe

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, sich unter der 02421 949-6425 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell