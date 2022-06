Polizei Düren

POL-DN: Katalysatorendiebstahl

Düren (ots)

Unbekannte entwendeten in der Zeit von Montag, 06.06.2022, 18:00 Uhr, bis Dienstag, 07.06.2022, 11:05 Uhr, mehrere Katalysatoren.

Vermutlich durch ein offen stehendes Tor gelangten die unbekannten Täter auf das Gelände eines Autohandels an der Walzmühle. Dort hebelten sie einen Container auf und entwendeten Werkzeug aus diesem. Außerdem bauten sie an vier dort geparkten Pkw die Katalysatoren aus. Mit ihrer Tatbeute flüchteten die Unbekannten in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle der Polizei zu melden.

