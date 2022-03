Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (147/2022) Beim Rückwärtsfahren gegen geparkten PKW gestoßen und weitergefahren - Mutmaßlicher Unfallfahrer ermittelt, Polizei Hann. Münden sucht unbekannten Hinweisgeber zu Unfallflucht in Hedemünden

Hann. Münden, Ortsteil Hedemünden, Mündener Straße Mittwoch, 9. März 2022, gegen 15.15 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Beim Rückwärtsfahren von einem Tankstellengelände auf die Mündener Straße ist am 9. März gegen 15.15 Uhr in Hedemünden (Landkreis Göttingen) ein Senior mit seinem Mercedes Geländewagen aus noch ungeklärter Ursache gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Firmenwagen geprallt und anschließend geflüchtet. An dem Transporter einer Elektrofirma entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Ein Zeuge beobachtete den Unfall und teilte dem Fahrer des Firmenwagens das Kennzeichen des geflüchteten Autos mit. Der mutmaßliche Fahrer wurde wenig später ermittelt.

Leider sind die Personalien des wichtigen Zeugen unbekannt. Es soll um einen älteren Herrn gehandelt haben. Er wird gebeten, sich unter Telefon 05541/9510 beim Polizeikommissariat Hann. Münden zu melden.

