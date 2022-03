Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (146/2022) In Göttingen: Parteibüro und Bankfiliale mit Farbbeuteln beworfen - Staatsschutzkommissariat ermittelt

Göttingen (ots)

Göttingen, Reinhäuser Landstraße und Prinzenstraße Zwischen dem 25. und 28. März 2022

GÖTTINGEN (jk) - Unbekannte haben am vergangenen Wochenende (25.bis 28.03.22) in Göttingen ein Parteibüro und eine Bankfiliale mit Farbbeuteln beworfen. An das Parteigebäude sprühten die Sachbeschädiger zusätzlich in lila Farbe die Parolen "Kriegstreiber" und "Schluss mit den Waffengeschäften". Die betroffenen Objekte befinden sich an der Reinhäuser Landstraße und in der Prinzenstraße.

Bereits in der Woche davor hatten Unbekannte in der Wilhelm-Weber-Straße eine weitere Parteizentrale u. a. mit Parolen beschmiert.

Die Höhe der verursachten Schäden ist offen.

Das Staatsschutzkommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte an die Polizei Göttingen, Telefon 0551/491-2115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell