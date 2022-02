Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kleinkraftrad nach Diebstahl wieder aufgefunden

Hückelhoven-Doveren (ots)

Aus der Garage eines Hauses in der Straße Doverener Markt stahlen Unbekannte zwischen Dienstagabend (8. Februar), 21.30 Uhr, und Mittwochmorgen (9. Februar), 6 Uhr, ein Kleinkraftrad. Auf einem an der Straße Am Kaiserstein angrenzenden Waldweg wurde das Zweirad im Laufe des Morgens aufgefunden und wieder an den Eigentümer ausgehändigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell