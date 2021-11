Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Fiat landet im Fiat-Heck

Konstanz (ots)

Eine Fiat 500-Fahrerin und ein Fahrer des gleichen Autotyps sind am Donnerstagabend in der Mainaustraße aufeinandergeprallt. Der 54-Jährige bemerkte an einer Ampelanlage zu spät, dass diese Rot zeigte und die vorausfahrende 31-Jährige Markenkollegin schon bremste und anhielt. Bei dem kräftigen Rempler entstand an den beiden 500ern nach Schätzung der Polizei insgesamt ein Schaden in Höhe von rund 6000 Euro. Verletzte gab es nicht.

