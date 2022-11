Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Leichtkraftrad

Kindenheim (ots)

Am 01.11.2022 gegen 16:35 Uhr kam es in Kindenheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 14 Jahre alte Sozia leicht verletzt wurde. Der 16 Jahre alte Fahrer des Leichtkraftrades, auf dem die 14-Jährige mitfuhr, befuhr die L455 von Kindenheim kommend in Richtung Biedesheim und wollte nach links auf die K 26 in Richtung Quirnheim abbiegen. Ein 40 Jahre alter Pkw-Fahrer, der dem Leichtkraftrad folgte, erkannte dies nicht und wollte das Zweirad überholen. Als sich die Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden, kam es zum Zusammenstoß. Das Leichtkraftrad fiel zur Seite um, wobei sich die Sozia leichte Verletzungen zuzog. Außerdem entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

