Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher-Hochmoor - Elektrowerkzeuge gestohlen

Gescher (ots)

Tatort: Gescher-Hochmoor, Holunderstraße;

Tatzeit: zwischen 07.05.2023, 18.00 Uhr, und 08.05.2023, 07.30 Uhr;

Elektrisches Werkzeug haben Unbekannte in der Nacht zum Montag in Gescher-Hochmoor entwendet. Um an ihre Beute zu gelangen, hatten sich die Täter Zugang zu einer Werkstatt auf einem Grundstück an der Holunderstraße verschafft. Zur Beute zählen mehrere unterschiedliche Sägen, Akkuschrauber und mehr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell