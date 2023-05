Bahnhof Reken (ots) - Unfallort: Bahnhof Reken, Dorstener Straße; Unfallzeit: 07.05.2023, 11.40 Uhr; Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer am Sonntag in Bahnhof Reken bei einem Verkehrsunfall erlitten. Ein 71-Jähriger hatte gegen 11.40 Uhr die Dorstener Straße in Richtung Groß Reken befahren. Der Rekener wollte nach links in die Straße Uhlenberg abbiegen, wobei er mit dem entgegenkommenden Motorrad kollidierte. ...

