Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Mehrere Brände

Warstein (ots)

Am späten Mittwochnachmittag hatte es kurz nacheinander zwei Heckenbrände im Bereich der Straßen Dahlborn und Rebenpfad gegeben. In beiden Fällen konnten Zeugen die Brände löschen bevor sie sich richtig ausbreiten konnten. Am Donnerstag kam es erneut zu zwei Bränden. Um 16:48 Uhr, wurde ein Feuer im kleinen Waldstück hinter der alten Kirche bemerkt. Auch dieses Mal konnten Anwohner die Flammen mit Gießkannen und Gartengeräten bis zum Eintreffen der Feuerwehr unter Kontrolle bringen. Um 19:45 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zum Parkplatz Halletal an der Sauerlandstraße gerufen. Hier brannte mitten auf dem Parkplatz Unrat. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. In allen Fällen wurden Jugendliche in der Nähe der Brandorte gesehen. Die Ermittler der Kriminalpolizei bitten Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (lü)

