Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Kradfahrer nicht gesehen

Möhnesee (ots)

Am gestrigen Donnerstagabend (11.08.), gegen 22.20 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Mann aus Hamm mit seinem Krad die Seeuferstraße von Körbecke in Richtung Stockum. Kurz nach dem Stockumer Damm kam plötzlich von einer Rampe, die zum See führt, der 49 Jahre alte Pkw-Fahrer aus Sundern auf die Straße gefahren und übersah den von links kommenden Kradfahrer. Es kam zur Kollision, bei der der Kradfahrer verletzt wurde und in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der Mann aus Sundern blieb unverletzt. Es entstand geringer Sachschaden. Am Stockumer Damm befindet sich aktuell eine Großbaustelle. Ob die Sicht des Pkw-Fahrers durch die Baustellenbeschilderung eingeschränkt war, müssen weitere Ermittlungen ergeben. (hn)

