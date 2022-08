Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kutscher schwer verletzt

Lippetal-Herzfeld (ots)

Am Mittwoch, um 20:15 Uhr, kam es an einer kleinen Seitenstraße der Rassenhöveler Straße zu einem Unfall. Ein 75-jähriger Mann aus Lippetal war mit seiner einspännigen Kutsche dort unterwegs. Aus ungeklärter Ursache ging das Pferd durch und zog die Kutsche unkontrolliert hinter sich her. Dabei prallte das Gefährt auch seitlich gegen einen Baum. Der Kutscher konnte sich auf der Kutsche halten, wurde jedoch bei dem Manöver verletzt. Er musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. (lü)

