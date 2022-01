Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Übergriff auf Siebenjährigen

Meppen (ots)

Am 16. Januar kam es in Meppen zu einem sexuellen Übergriff auf einen siebenjährigen Jungen. Am späten Mittag sprachen zwei Männer den Jungen auf einem Bolzplatz an und lockten ihn zu einem Platz in unmittelbarer Nähe. Dort kam es dann zu der Tat. Die zwei 43- und 44-jährigen männlichen Täter konnten kurze Zeit später von der Polizei identifiziert werden. Die Staatsanwaltschaft hat davon abgesehen, einen Antrag auf einen Untersuchungshaftbefehl zu stellen. Die Ermittlungen dauern an.

